Egy szakítás mindig nehéz, főleg annak, akit elhagynak. Széphalmi Juliska a Borsnak szólalt meg először arról, hogy hogyan lett vége közel tíz hónapja tartó kapcsolata Kovács Richárddal. A sztáranyukában még mindig kavarognak az érzelmek: csalódott, szomorú. Olyannyira nincs jól, hogy eldöntötte, szakember segítségét kéri.

Ránézésre senki nem mondaná meg, micsoda viharok dúlnak a gyönyörű táncosnő lelkében. Széphalmi Juliska ugyanúgy teszi a dolgát: iskolába viszi imádott kisfiát Lacikát, dolgozik, vagy éppen edz élete első maratonjára. Pedig a szakítás táncos párjával nagyon megviseli lelkileg, de mosoly mögé bújtatja szomorúságát.

Csalódott vagyok és szomorú, mert én hittem ebben

– mondta nagyot sóhajtva a Borsnak Juliska.

Hittem ebben a kapcsolatban. Nem vagyok jól, elakadásban vagyok és úgy érzem nincs is időm jól átbeszélni valakivel ezt az egészet. Mindenki rohan, az embernek már megélni sincs ideje azt, ami vele történik. Nem szégyellek segítséget kérni, hétfőtől pszichológushoz járok, mert megrekedtem az életemben és egyedül ebből nem tudok kimozdulni. Nagy szerencse egyébként, hogy most nagyon sűrűek a napjaim: bemutatóm volt, Lacika most kezdte az iskolát, én is visszaültem az iskolapadba és nagyon készülök életem első maratonjára, semmire nincs időm, érezni sem!