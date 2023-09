Hétfőn egy hosszabb idézettel üzent Tóth Gabi, csak egy részlet belőle:

„Van olyan, hogy elfáradunk a harcban, a bizonyításban, elfogy az erőnk, feladnánk. Kezdjük azt látni, hogy minden hiába, mert mások erősebbek, vagy nem ért minket a környezetünk, magunkra maradunk...”

Most egy újabb írást közölt az énekesnő korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben.

„Ha elfáradtál, pihenj!

Sírd ki magad, ha jól esik! Kicsit vonulj el, ha jól esik! Legyél csendben, ha az megnyugtat! De ne add fel! Soha! Csak tanulj meg pihenni” – írta Tóth Gabi, amivel lehet, hogy éppen Krausz Gábornak üzent.

Férje nemrég kapott egy új munkát Ausztriában, és a Dancing with the Starsban is hamarosan szerepel. Ezen a szintén korlátozott ideig elérhető történetben az látszik, kidőlt a próbán. A videóhoz azt írta táncpartnere, Mikes Anna, hogy „kicsit elfáradtál Krausz”. A sztárséf közösségi oldalát nézegetve az derül ki, jó dolgok történtek vele azután, hogy kiderült, felesége megcsalta őt a Fricska Táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével – írja az Origo.