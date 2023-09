Labancz Lilla 2009-ben vált ismertté, amikor megkapta élete első főszerepét az Álom.net című romantikus vígjátékban. Mivel nem indult be itthon a karrierje úgy döntött, hogy tovább képezi magát Amerikában és ott próbál szerencsét. A 37 éves színésznőnek valódi sikere azóta sem volt a szakmájában, ennek ellenére élvezi az új életét.

Labancz Lilla már sok megjegyzést kapott a megdöbbentő átalakulása miatt, de nem érdeklik őt a kritikák, tovább operáltatja magát. Legfrissebb fotóin is szembetűnő az újabb változás, hiszen méretes, Kim Kardashianra emlékeztető fenekére nincs más magyarázat, csak az, hogy újabb beavatkozás történt. A hajszínét is újra megváltoztatta, most egy vörös árnyalatot választott, újra megváltoztatva a külsejét - írja az Origo.