Egy neve elhallgatását kérő informátor úgy érezte, eljött az ideje annak, hogy kitálaljon G.w.M és Nagy Melanie kapcsolatáról. Állítása szerint az elmúlt két évben annyi hazugságot lehetett hallani, hogy itt van az ideje, hogy mindenki tisztán lásson, ezért úgy döntött, hogy kitálal és elmondja, hogy valójában milyen az egykori pár jelenlegi kapcsolata. Ha igaz, amit mond, kijelenthetjük, hogy súlyos vádakat fogalmazott meg a rapperrel szemben. Többek között a pénzügyeiről, és a gyermekeivel való kapcsolatáról - írja a Ripost.

Tudom, hogy Melanie nem fog ebbe beleállni, de úgy érzem, ki kell állnom az igazság mellett – kezdte a barát, akinél valószínűleg G.w.M legutóbbi nyilatkozata verte ki a biztosítékot, mikor arról beszélt, hogy nem az anyagi dolgok határozzák meg, mekkora áldás van egy családon, illetve ha döntenie kellene, hogy jó autója legyen, vagy a gyereke jó iskolába járjon, gondolkodás nélkül venne egy BKV-bérletet. Nos, ha lehet hinni az informátor szavainak, a rapper ezen kijelentése nem állja meg a helyét, hiszen a barát szerint már azt az 50 milliós lakást sem ő vette a kislányának, amiről korábban interjút adott.

„Bicskanyitogatónak tartom, ahogy a Márk előadja itt a mintaapát, aki mindent megad a gyermekeinek, miközben ez maximum csak Amarával kapcsolatban igaz. Már azon is elképedtem, mikor azzal haknizott, hogy 50 millióért vett lakást a nagyobb lányának, közben mindannyian tudtuk, hogy ez nem igaz. Nem ő vette, hanem Melanie nevére lett felvéve a hitel, és még az önerőt is az ő nagynénje adta…”

– mondta az informátor, ám ennyinél nem állt meg. Arról az időszakról is elmondta a véleményét, mikor az egykori páros még a bíróságra járt…

Súlyos vádak...

A sztáranyuka és a népszerű rapper tavaly nyáron feszült egymásnak a bíróságon, ahol a gyerektartás összegében próbáltak megállapodni. Akkor annyi derült ki, hogy Melanie több, mint 40 milliós adóssággal maradt magára, ám az ismerős most teljes részletességgel ment bele a dologba. Elmondása szerint, a két fél a bíróságon kívül is megegyezett egy-két kérdésben. Például a közös gyermekeik taníttatásának finanszírozásában.

„Annak idején, mikor perben álltak, sokan mondtuk Melanie-nak, hogy ne hagyja magát, hiszen Márk minden kiskaput kihasznál, hogy ne kelljen felelősséget vállalnia a gyerekekért. Sajnos igazunk lett… Kiharcolta, hogy Melanie a bíróságon kívül állapodjon meg vele, például az óvodai tandíjról és a gyerekeket érintő többi költségekről. Gondolom ez a vagyonmegosztás miatt lehetett így, nem tudom pontosan... De végül annyiban maradtak, hogy Márk vállalja, hogy a gyermekek taníttatásában is segíti Melanie-t”– fogalmazott az ismerős, aki elmondása szerint azt is tudni véli, hogy már a peren kívül megállapodott összeget sem fizeti a rapper. Ezt azért is furcsállja, mert korábban még arról nyilatkozott, hogy lemondana a luxusautóról a gyermeke taníttatása érdekében.

„Már csak azt a pénzt utalja, amihez a papír köti. Szóval a kisfia magánóvodáját például már egyedül kellene fizetnie Melanie-nak, ami nyilvánvalóan nem öt forint. Ez is egy olyan dolog, amiről közösen állapodtak meg, de még ebből is kihátrált…

Ez egyébként pont egy olyan költség, amit eddig is azért fizetett ő a gyerektartáson felül, mert miatta lett fizetős a tandíj az anyagi helyzetének fitogtatása miatt. Érdekes, hogy korábban ösztöndíjjal tanultak a gyerekek...

"Most Melanie és családja próbálja a kapcsolataikat megmozgatni, hogy év közben kerületi intézménybe vegyék át a kisfiút az angol nyelvű óvodából. Remélem, ha már könyvet tervez írni, akkor ezeket a részleteket is belefogalmazza, mert ha Melanie nem is, a barátok közül sokan tudnánk mesélni– tette hozzá a barát, aki nem állt meg ennyinél. Szerinte ugyanis ami most G.w.M és Melanie gyermekeivel történik, valamelyest Kulcsár Edinának is „köszönhető”.

Megviseli a gyerekeket

Az informátor szavai alapján a rapper két gyermeke állítólag nagyon rosszul viseli a mostani időszakot. Már csak azért is, mert a hírek szerint az apjuk nem látogatja őket…

„A gyerekeket láthatóan megviseli, hogy az apjuk egy ideje nem látogatja őket. Igaz, korábban is mindig mások vigyáztak rájuk Márk helyett, de amióta visszaköltözött az édesanyja külföldre, szinte már nem is látják az apjukat.

Szerintem a vak is látja, hogy az új felesége irányítja Márkot, az anyagi és a családi kérdésekben is ő hozza meg a végső döntést, és elmar mindenkit a férje mellől. Reméljük, hogy a gyerekekkel ez nem fog megtörténni”– fogalmazott a barát, aki úgy tudja, Melanie már az ügyvédjével is felvette a kapcsolatot.

Természetesen ezek után a Ripost megkereste a történet két szereplőjét is. Nagy Melanie bár megköszönte az érdeklődést, nem kívánt nyilatkozni, a rapper viszont fel sem vette a telefont. Amennyiben valamelyik fél meggondolná magát és nyilatkozna, lehetősége lesz rá