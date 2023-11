Marics Peti és Stana Alexandra párosa bejutott a Dancing with the Stars negyedik évadjának döntőjébe, és ez pikáns finálét ígér Stohl András műsorvezető bejelentése miatt. Kiderült, egy hét múlva ott lesznek a korábbi győztesek, köztük Tóth Andi is, aki nemrégiben még Marics Peti párja volt, és idén tavasszal szakítottak.

Stohl András bejelentése azt jelenti, hogy újra együtt lesznek, egy színpadon szerepelhet a korábbi sztárpár a Dancing with the Stars döntőjében, ahol Marics Peti és Stana Alexandra, T. Danny és Lissák Laura, valamint Krausz Gábor és Mikes Anna duója küzd majd a végső győzelemért.