Rubint Réka családjával együtt Phuketen piheni ki a tavalyi év fáradalmait, és mindazt a nehézséget, amin keresztül mentek az elmúlt évek során. Habár Rékával két gyermeke és férje is elutazott Thaiföldre, hazafele már eggyel kevesebben fognak jönni ugyanis Norbika hátrahagyta őket. Ezt pár szemfüles követő ki is szúrta, így rá is kérdeztek nála: mi az oka ennek? Réka erre egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztoriban zajló kérdezz-felelek során válaszolt úgy, ahogy saját terveiről is ejtett pár szót 2024-re vonatkozóan.

Tavasszal verseny! A mai naptól megy a felkészülés, mindennek ára van! Eredményt csak a kemény munka hoz!

- árulta el a fitneszlady, miért is utazott a fia, és párja Petra hamarabb haza. Ebből tehát kiderül, hogy Norbika folytatja az ökölvívást a Sztárbox után is.

Gyermeke idei célján kívül egy-két saját tervet is megosztott rajongóival. Már most bőszen szervezi szokásos táborait belföldön és külföldön is. Réka tehát tele van programmal és teendővel nem hiába válaszolta a következőt arra a kérdésre, hogy mit vár az idei évtől:

Annyi terv van a fejemben hogy 365 nap is kevés lesz. Annyi biztos, feje tetejére fogom állítani a világomat.

