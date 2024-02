Csősz Bogit az ország már jó pár éve ismeri. Legelőször az Apám beájulna című filmben szerepelt, de igazi hírnévre akkor tett szert, amikor a Feleségek luxuskivitelben című sorozatban tűnt fel.

Az üzletasszony akkor még dúsgazdag török férjével élt együtt, de azóta már elváltak. Bogira már rá is talált a szerelem, de egy valami nem változott: most is luxuskörülmények között él, tekintélyes vagyonnal rendelkezik.

Csősz Bogi vagyona még mindig elképesztő

Csősz Bogi a Borsnak elárulta, cipőmániája van, több mint száz pár cipő boldog tulajdonosa van, bár van néhány olyan darabja is, amelyet még csak egyszer hordott.

A táskákat is imádja, de egy méregdrága darab megvásárlását már bánja. Mint mondta, túl sokat fizetett érte, és csak egyszer hordta. Bogi azt is elmondta, ha ő egyszer kölcsönad valakinek, azt sosem kéri vissza - igaz, ilyesmi ritkán fordul elő.