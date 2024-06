A Magyar Nemzet megkereste Puskás Tamást, a Centrál Színház igazgatóját is, aki ezekben a vészterhes időkben is a legjobbakban reménykedett. A színésznő a daganatos betegségek egyik ritka fajtájában szenvedett, végül feladta a harcot. Az esetről a színigazgató is csak elcsukló, megrendült hangon tudott nyilatkozni.

Én nagyon-nagyon nehezen mesélek erről. Azt mondhatom, hogy olyan, mint a Kátya, egy évszázadban csak egyszer van. Egy igazi csoda volt, mint egy hangszer. Olyat tudott a saját mesterségéről, olyanokra volt képes, amire szinte senki, vagy csak nagyon kevesen: egyszerűen megnyitotta magát és a szellem szólt belőle. Ezt senki sem tudja utána csinálni, ezt csak ő tudta.

Az, hogy ő 41 évesen, pont amikor az édesapja is, és pont abban a betegségben hunyt el, ez egyszerűen egy olyan elmondhatatlan csapás, amit nagyon nehezen fogunk kiheverni. De annyi szenvedésben volt része az utóbbi időben, hogy szeretett volna már máshol lenni.

Nekünk 2016 óta a legfontosabb társulati tagunk volt. Nagyon nagy fájdalom, hogy elment.

Nekem csak fiaim vannak, én mindig úgy gondoltam rá, mint a lányomra. Úgyhogy nagyon-nagyon fáj és az egész színház nagyon gyászolja.

- mondta Puskás Tamás.