A nyár egyik legjobban várt gyümölcse a görögdinnye mellett a finom, ropogós cseresznye. Azonban az ínycsiklandó, húsos gyümölcsöt nemcsak mi szeretjük, hanem a kukacok is... Mindekivel előfordult már gyerekkorában, sőt később is, hogy kukacos gyümölcsöt evett. A legtöbb családban ilyenkor a felnőttek csak legyintenek:

Semmi baj, lement egy kis hús is!

Vajon a gyümölcsökben meghúzódó kukac valóban ártalmatlan, és nem veszélyezteti az egészségünket?

Miért jó cseresznyét enni?

A cseresznye finom, és rengeteg értékes tápanyagot tartalmaz. A benne található antociánoknak gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságai vannak, amelyek enyhíthetik az ízületi gyulladás és a köszvény tüneteit. Emellett kedvenc piros gyümölcsünk gazdag káliumforrás, segít szabályozni a vérnyomást, és támogatja a veseműködést. A kálium az ízületeknek is jót tesz, csökkenti a fájdalmat és a merevséget. A cseresznye B-vitaminokat (pl. B1, B2, B6), C- és E-vitamint, valamint béta-karotint is tartalmaz.

A kukacos cseresznye is megehető

Fotó: Tomasz Klejdysz / Forrás: Shutterstock

Kac,kac...

A cseresznye finom ízét és jótékony tulajdonságaira a kukacok is vevők. Sokan irtóznak a férges gyümölcs fogyasztásának a gondolatától, és szinte rosszul lesznek, amikor kiderül, hogy kukacos volt az, amit megettek.

Nem árt tudni, hogy a egészségünket nem veszélyezteti az elfogyasztott kukac! A gyümölcsökben élő rovarlárvák nem terjesztenek betegségeket, és nem mérgezik a gyümölcsöt.

Úsztassuk meg!

Érdemes kivágni a sérült részt, és fogyasztás előtt alaposan megmosni az egész gyümölcsöt, amit akár néhány percre vízbe is meríthatünk. Ettől a lárvák a felszínre úsznak, és könnyedén kidobhatók.

Fontos tudni, hogy a cseresznye még az "albérlőkkel" együtt is értékes vitamin- és ásványi anyagforrás, nem érdemes kidobni őket csupán a kukacok jelenléte miatt - írja a Mindmegette.hu.