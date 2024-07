Csontos Zsolt, Lagzi Lajcsi ügyvédje korábban azt állította a reintegrációs kérelmükkel kapcsolatban, hogy sikerrel jártak, így a trombitás hamarosan szabadulhat a baracskai börtönből, később azonban letagadták ezt. Sőt, a trombitás családja felháborodva nyilatkozott és állítólag másik ügyvédet fogadott, mert nem voltak elégedettek az ítélettel, mely elutasította a rejtélyes betegségben szenvedő zenész kérelmét.

Korábban az ügyvédje azt mondta, szigorú feltételekkel szabadulhat valaki még abban az esetben is, ha reintegrációs kérelemről van szó, ami azt jelenti, hogy továbbra is házi őrizetben, fogságban van az elítélt, de akár saját otthonában is letöltheti a szabadságvesztését

Most kiderült, hogy erről is hazudott Lagzi Lajcsi, amikor azt állította, nincs tudomása arról, mikor szabadulhat a börtönből.

A trombitás tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték. A bevonulása óta folyton rejtélyes betegségére hivatkozva sajnáltatta magát és próbált mielőbb szabadulni a büntetés-végrehajtási intézetből.

Lagzi Lajcsi a büntetése nagy részét a börtönkórházban töltötte rossz egészségügyi állapotára hivatkozva, melyhez az is hozzájárult, hogy visszautasította az ottani ételeket, nem tudott enni, így a saját állapotát is rontotta.

Most kiderült, hogy mégis elfogadták a reintegrációs kérelmét, így pár nappal ezelőtt valótlant állítottak, amikor azt mondták, hogy nem szabadulhat ki.

Elmondása szerint a legutóbbi fellebbezését kiegészítették és már nemcsak egy BV-bíró, hanem egy bírói tanács döntött a sorsáról. Lagzi Lajcsi szabadulásában is nevetségessé tette magát, hiszen a legnagyobb titokban akart távozni, mégis előre informált újságírókat, akik lefényképezték és beszéltek is vele arról, hogyan szabadult, mit csinált az első napján.