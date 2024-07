Lovász László azzal kezdte a a Retro Rádió reggeli műsorát, hogy visszajöttek a szabadságról, de nem a teljes létszámmal. Bochkor Gábor imádott édesanyja elhunyt tegnap, így érthető módon nem ment be ma reggel dolgozni.

Bochkor Gábor elvesztette imádott édesanyját

Múlt héten szabadságon volt a Bochkor show, best of adásokkal szórakoztatták a hallgatókat. Ma reggel újra indult volna az élő adás, vagyis indult is, de Bochkor Gábor nélkül.

− Mindenkinek jó reggelt – köszöntötte a legendás rádiós helyett a hallgatókat Lovász László. − Gyuri hívott tegnap délután, hogy kevesebben leszünk ma reggel.

A hétvégén Bocsi édesanyja elhunyt, erre való tekintettel nem lesz ma, és érthető módon napokig nem is lesz. Természetesen időre van szüksége, amikor úgy érzi, majd vissza fog térni hozzánk.

Bochkor Gábornak csodálatos gyermekkora volt, éveken keresztül Németországban éltek szüleivel. Különösen szoros kapcsolata volt édesanyjával, akivel még felnőtt korában is lakott együtt. Rettegett attól a pillanattól, amikor édesanyja örökre lehunyja a szemét. Ráadásul elvesztette pár éve édesapját is, és nemrégiben elhunyt pótanyja, Márta néni is, Geszti Péter anyukája - írja a Bors.