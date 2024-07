Till Attila sokat szerepel a képernyőn és aktív a közösségi médiában is, de a magánéletébe nem nagyon enged betekintést. Időnként a feleségével kivételt tesz, de a gyerekeit nagyon ritkán lehet látni az oldalán. Ezúttal Andor, Félix és Simon is láthatóak a műsorvezetővel. Igaz, a fotó nem friss, mert a gyerekei azóta megnőttek, de így is látszik milyen szép Tilla családja.