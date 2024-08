Bochkor Gábor nehéz időszakon van túl, de a jelek szerint szerencsére már kicsit jobban van. Nemrégiben egy Tankcsapda-koncertre látogatott el, ami nem is meglepő, ugyanis baráti kapcsolatban van a bandával is, a zenekar a rádiós 60. szülinapi buliján is fellépett.

Bochkor Gábor hétvégén a Tankcsapda budapesti koncertjén bulizott, az estén Till Attila is feltűnt.

Bochkor hétfőn reggel a rádióban részletesen is beszámolt az estéről.

Úgy indult a hétvége, hogy már pénteken adás közben kérdeztem Vogcit, átjön-e este, át is jött, Gyuri is jött, és Laci is a fellépése előtt átjött… És mi még a pénteki buli után még Tankcsapdán is voltunk. És én annak örültem, hogy Lukács Laci az öltözőben Bochkor 6X-es sapkában volt. Anett a Gyurijával volt, ott volt az ügyvéd barátunk, ott voltak Fejes „kincsvadászai, nagyon jó tárasaság volt, Tilla is ott volt. Azon vettem észre magam, hogy megy a Tankcsapda koncert, látom az első két számot, innentől mindenki hozzám pofázott, mintha ilyen fröccspap lennék, a ráadásban, amikor ment az Élet a legjobb méreg, akkor nézhettem még kicsit a bulit - mesélte Bochkor Gábor a Bors találata szerint.