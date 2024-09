uk, súlyos balesete után az intenzív osztályra került a profi BMX-es Kempf Zozo, akit az Exatlon Hungaryből, az Ázsia Expresszből, a Ninja Warriorból és a Dancing with the Starsból is ismerhetnek a TV2 nézői. A sportoló a svájci EUC freestyle Európa-bajnokságon sérült meg, egy balszerencsés esés következtében több helyen arccsonttörést szenvedett.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) első sajtóközleménye szerint

Kempf Zozo állapota stabil volt a baleset után.

Város Viktória szakágvezető akkor elmondta: beszélt, kommunikált vele, mindenre reagál, de a következő pár óra meghatározó lesz, ezért a legfontosabb, hogy a magyar bajnok pihenni tudjon.

A gyulai Kempf Zozóról azóta szülővárosa polgármestere, Görgényi Ernő adott újabb hírt, az Instagramon közölte, hogy a sportolónál már a családja is kint van Svájcban:

"Az imént beszéltem telefonon az édesapjával, aki több családtaggal együtt megérkezett a svájci kórházba, így elmondható, hogy Zozót egyrészt kiváló svájci egészségügyi szakemberek kezelik, ápolják, másrészt vele vannak szerettei, akik lelki támaszt nyújtanak neki"

– írta többek között. Nézze meg a posztját!