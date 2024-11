November 18-tól hétfőtől péntekig a TV2-n esténként a kvízé lesz a főszerep. A Legyen Ön is milliomos! műsorában ismert emberek és civil játékosok is kipróbálják tudásukat. A kérdésekre többek között Gryllus Dorka és Simon Kornél, valamint Marsi Anikó és Gönczi Gábor is válaszol majd, és akár 50 millió forintot is nyerhetnek, ha helyesen válaszolnak.

A világhírű vetélkedő Palik Lászlóval tér vissza, és ezúttal a civil játékosok mellett celebpárok is bemutatkoznak a produkcióban. Többek között Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Schobert Norbi és Rubint Réka, valamint Kósa L. Adolf és Kósa-Ladvánszki Rita is megméreti magát a kvízműsorban.

Forrás: TV2

Lesz két testvérpár is, akik új szerepben próbálják ki magukat: Pásztor Anna és testvére, Pásztor Sámuel, valamint Sipos Tomi és Sipos Peti. Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv az Ázsia Expressz után ismét versenybe száll, míg Marsi Anikó kollégájával, Gönczi Gáborral válaszol majd a kérdésekre. Farkasházi Réka fiával, Sárközy Benjáminnal teszteli tudását. Gryllus Dorka és Simon Kornél, valamint Kamarás Iván és fia, Kamarás Igor szintén a versenyzők között lesznek a Legyen Ön is milliomos! megújult verziójában.

Korábban már elhangzott, hogy lesz néhány változás a szabályokban. A három segítségnyújtási lehetőség - a telefonos, a felező, valamint a stúdióban szurkolók szavazatai – mellett most lesz egy negyedik opció is: mégpedig a műsorvezető személye, akitől segítséget kérhet a válaszadásban a játékos. A négy lehetőség közül azonban csak hármat használhatnak fel.