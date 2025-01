SKORPIÓ

Lehet, hogy pénteken mások elvárásainak kell megfelelned és közben talán néha még az is eszedbe jut, hogy a hátad közepére nem kívánod ezt az egészet. Ne feledd, hogy a döntés most is a te kezedben van. Tudj nemet mondani, ha azt érzed, hogy másra van szükséged.