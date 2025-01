3. Önkénteskedjünk!

Az altruizmus nemcsak másokat segít, hanem minket is boldogabbá tesz. Az önkéntes munka, legyen az állatok gondozása menhelyen, közösségi eseményeken való részvétel vagy segítség egy barátnak, csökkentheti a stresszt, javíthatja az egészségedet, és célt adhat az életednek, sőt, a tudomány szerint az öregedést is lassítja. Tanulmányok szerint az önkéntesség még olyan betegségek esetén is segíthet, mint a krónikus fájdalom és a depresszió.

