Tíz emberből legalább kilenc azt mondja, hogy a napot úgy kezdi, hogy reggelizik. Ám nem mindegy, hogy mit eszünk ilyenkor, mert ha az alábbiak közül bármelyik a kedvencei között van, akkor lehet, hogy itt az ideje változtatni a reggeli étkezésén.

Édes ételek helyett érdemes rosttal teli ennivalókat fogyasztani

Fotó: Berán Dániel / Forrás: Heves Megyei Hírlap

A Croissant növelheti a koleszterinszintet

Ha ezt a péksüteményt szokta reggelire enni, akkor lehet, hogy érdemes valami mást fogyasztani helyette.

Ez a péksütemény főként finomított szénhidrátokat tartalmaz hozzáadott cukorral, és nem kínál sok fehérjét vagy rostot

– mondja Nichola Ludlam-Raine, bejegyzett dietetikus, a How Not to Eat Ultra-Processed (Hogyan ne együnk ultrafeldolgozottat) című könyv szerzője.