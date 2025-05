Orvosság helyett csalán? Erre a gyógynövényre esküsznek a nagymamák!

Árokparton, kertekben is zöldell a csalán, ami az egyik leghatásosabb gyógynövény. Már nagyanyáink is tudták, hogy igazi varázserő rejlik a gyökerében, szárában, levelében, teája gyógyhatású és a betegségek megelőzésben is segít – hívja fel a figyelmet a Ripost, amely bemutatta, hogy mi mindenre áldásos a csalán.

Csípős, de jóságos növény a csalán (illusztráció)

Fotó: Irina Borsuchenko / Forrás: Shutterstock

Tisztít, csökkenti a gyulladást

A csalánból főzött tea salaktalanító, vértisztító hatással bír,

csökkenti a vér húgysavszintjét, így enyhíti az ízületi gyulladásokat. Nátha, infuenza esetén is bevethetjük, mert gyulladás-, lát-, sőt fájdalomcsillapító is.

Csalán, a vesekő ellensége, a gyomor barátja

A növényben lévő hatóanyagoknak köszönhetően időben kiválasztódik a homok a húgyutakban, így csökken a vesekő kialakulásának esélye. Gyomorrontás, bélbántalmak esetén is jótékony a főzet, enyhíti a kellemetlen panaszokat.

Erősít és szabályoz

Magas antioxidáns tartalma miatt a csalánból készült tea erősíti a szervezet természetes védekezőképességét. Ez a csípős növény olyan vegyületet is tartalmaz, amely az inzulinhoz hasonlóan működik, így csökkenti a vércukorszintet.

Milyen csodákat tesz még a csalán, hogyan készítsünk belőle gyógyteát, főzetet?

