Sorsfordító és szívfacsaró történetek – új részekkel folytatódik a TV2 népszerű műsora (videó)

2025-ben a TV2 ismét segítő kezet nyújt olyan családoknak, akik számára az igazi otthon megteremtése csak álom. A stáb profi tervezők és kivitelezők segítségével éjt nappallá téve dolgozik azon, hogy élhetőbb és szebb körülményeket alakítsanak ki.

Június 9-től vadonatúj részekkel jön az Újratervezés a TV2 Klubon

Forrás: TV2 Sajtószoba

A két műsorvezető idén is Szabó Zsófi és Stohl András, akik mellett Szabó András Csuti és Lehoczky Léna lakberendező most is végigkíséri a műsorban szereplők útját. Az elképesztő lelkes, mindenre elszánt négyes újabb családok életét varázsolja álomszerűvé, akik amellett, hogy lakáshelyzetük gyökeresen megváltozik, felejthetetlen élményprogramokon is részt vehetnek.

Könnyek és megrendítő történetek a TV2 képernyőjén

Mind a négyen számos megrázó körülménnyel találkoztak már a korábbi epizódokban is, de az az élethelyzet, amit rögtön az első héten láthatnak majd a nézők, még őket is hatalmas kihívás elé állította érzelmileg.

„A negyedik évadban csatlakoztam az Újratervezés csapatához. Egyszerűen képtelen voltam kontrollálni az érzéseimet, sokat sírtam, és néha szégyelltem is a könnyeim azok előtt az emberek előtt, akik a szememben olyan erősek és kitartóak voltak. A tavalyi év engem is sok mindenben megkeményített, de azt elárulom, az ötödik évadban sem lesz könnyekben hiány. Új családok, megrendítő történetek, a célunk pedig ugyanaz: megmutatni a tévénézőknek, hogy milyen jó segíteni és esélyt adni egy jobb életre. Köszönöm, hogy részese lehetek ennek idén is” – kezdte Szabó Zsófi, akitől Stohl András vette át a szót.