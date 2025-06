Mutatjuk, melyik oldalán alszik majd jobban

Ön a jobb oldalán szokott aludni? Akkor jobb, ha ezt már ma megváltoztatja. Az alábbiakban John Douillard orvos és egészségügyi szakértő elmagyarázza, hogy számos szempontból előnyösebb, ha alvás közben inkább a bal oldalára fordul - írta a Mindmegette.hu.

Ha a bal oldalán alszik, akkor azzal nemcsak a szervezetében található fontos tápanyagok, hanem a salakanyagok szállítását is elősegíti. Ez azért van, mert a nyirokvezeték a bal oldalunkon található, így ha ezen az oldalon fekszünk, akkor hatékonyabban kiürülnek a méreganyagok. De a nyirokrendszer szállítja a sejtekhez a különféle tápanyagokat is, ezért a bal oldali alvással ez a folyamat is felgyorsítható.

Azoknál, akik a jobb oldalukon alszanak, a szívnek is sokkal keményebben kell dolgozni.

Viszont, ha átfordulnak az ellenkező irányba, akkor a szív közvetlenül lefelé pumpálja a vért a leszálló aortába, ami automatikusan enyhíti a szervre nehezedő nyomást – írja a Focus.