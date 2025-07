Mi történt azóta, hogy megnyerte az X-Faktort? A zene még mindig része az életének – de most máshogy. Az énekesnő őszintén mesél arról, mi zajlik most körülötte: új kezdetekről, a magánéletéről, és arról, hogyan találta meg a szerelmet egy tévés társkereső műsorban. Podcastünk vendége Danics Dóra.

Danics Dóra: „A szerelem egy realityben talált rám – és még mindig tart!”

Forrás: Danics Dóra

Ráadásul ők az egyetlen pár, akik egy ilyen műsorban jöttek össze és két év után is boldog párként élnek együtt! És ha ez nem lenne elég: Dóra kutyája, Pipi is új kihívás előtt áll – ugyanis tanulni kezdett, méghozzá nem is akármit. Terápiás, tanító kutya lesz belőle! Dóra lelkesen mesél a közös iskolakezdésről, céljaikról és arról, hogyan válik Pipi mások segítőjévé.

Ez a beszélgetés nemcsak szórakoztató, hanem szívmelengető és inspiráló is.

