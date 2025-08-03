3 órája
3 red flag, ami jelzi, hogy azonnal új fodrászt kell keresned
A frizura a megjelenés egyik legfontosabb része, éppen ezért a jó fodrász elengedhetetlen.
Az első alkalom, amikor belépsz egy fodrászatba, mindig izgalmas: vajon megértik, mit szeretnél, jól bánnak a hajaddal, és valóban olyan lesz a végeredmény, amire vágysz? - teszi fel a kérdést a Life.hu.
Sajnos azonban sokan akkor döbbennek rá, hogy hibát követtek el a választás során, amikor már túl késő: a frizura nem az elképzelésük szerint sikerült, vagy a kezelés kellemetlen élménnyé vált. Vannak azonban figyelmeztető jelek, az úgynevezett red flagek, amelyek előre jelezhetik, hogy ideje új fodrászt keresni.
Az első red flag a kommunikáció hiánya.
Ha a fodrász nem kérdez részleteket, nem figyel oda, mikor elmondod, milyen frizurát szeretnél, vagy gyorsan elintézi a dolgot, az nagy probléma.
A jó fodrász mindig részletesen kikéri a véleményedet, tisztázza, hogy mennyi hosszt vágjon, milyen stílust képzelsz el, és megerősíti, hogy mindent pontosan értett. Ha ezt a folyamatot figyelmen kívül hagyja, előfordulhat, hogy a végeredmény csalódást okoz, és a hajad nem olyan lesz, amilyennek szeretted volna.
A második red flag a környezet és az eszközök állapota.
Ha a szalon piszkos, rendezetlen, a hajvágó eszközök elhasználtnak tűnnek, vagy nem tűnnek higiénikusnak, az nemcsak a végeredményt befolyásolja, de egészségügyi szempontból is kockázatos lehet.
Egy profi fodrász mindig ügyel a tisztaságra, fertőtleníti az eszközöket, és gondoskodik arról, hogy a vendég biztonságban érezze magát a kezelés során.
