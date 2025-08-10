59 perce
Íme, az ország legszebb kertjei
Óriási divat itthon a sokszínű, természetes kert, amellyel a hobbikertészek a viszontagságos környezeti körülményekre reagálnak – ez derült ki a Greenman – Az ország legszebb kertje 2025 fotópályázatra érkezett több ezer fotó alapján.
"A kert nem csupán esztétika számomra, hanem csendes ima, gyógyulás, kapcsolódás az élettel. Nyugalommal tölt el, ha a virágaimmal, a kerttel foglalkozhatok, és addig ameddig ott vagyok, nem érzek fájdalmat.” – Frankovics Anita, Legszebb virágoskert kategória győztes.
Forrás: Greenman/Facebook
Hiába a szélsőségesen aszályos június, majd a hirtelen lehűlés és az országot sújtó viharok, a magyar hobbikertészeken nem lehet kifogni. A Greenman - Az ország legszebb kertje 2025 fotópályázatra több ezer fotó érkezett a legszebb gyümölcsöskert, legszebb virágoskert és legszebb veteményes kategóriákban szerte az országból. A győztesek idén is a kertrajongók szavazatai alapján kerültek ki.
A beérkezett képek jól mutatták: Az egész évben nyíló virágokat ötvöző, az örökzöldeket előnyben részesítő díszkert és a családi asztalt friss gyümölccsel és zöldséggel megtöltő haszonkertek mellett hatalmas divat a természetes kert.
Ez a hobbikertészek leleményességét is tükrözi: az elmúlt években tapasztalható szélsőséges nyarak, a hirtelen lezúduló esők, a hosszan tartó szárazság, az invazív fajok megjelenése mind arra ösztönözték a kertészeket, hogy a lehető legkisebb mértékre csökkentsék a növényvédő vegyszerek használatát. Helyette sokan például őshonos növényekkel, vadvirágos kerttel, a változatosságra törekedve alakítanak ki egy olyan élőhelyet, amely képes ellenállni a következő évek viszontagságainak.
