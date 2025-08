Kiderült, hol és mikor temetik el Schmuck Andort

Nyilvános keretek között, augusztus 15-én, 14 órától rendezik meg Schmuck Andornak, a Tisztelet Társasága alapítójának a temetését a Fiumei úti sírkertben. A család arra kéri a résztvevőket, hogy egy szál fehér virággal fejezzék ki a tiszteletüket az elhunyt személy emléke előtt.

Mint arról mi is beszámoltunk, Schmuck Andor mindössze 54 éves korában, július 14-én halt meg. Az elmúlt években több személyes veszteséget is elszenvedett: 2024 őszén meghalt az édesanyja, 2025 márciusában pedig egy közeli barátja is. Ezek a veszteségek még inkább befelé fordították az egykori szocialista politikust, aki végül szinte minden kapcsolatát megszakította. A rendőrség a haláleset körülményeit még mindig vizsgálja.