33 évesen próbáltam megfejteni a Z generáció szlengjét – te hány szót ismersz közülük?

Manapság egyre többször halljuk, hogy az Y és Z generáció között óriási a szakadék – nemcsak gondolkodásban, de szóhasználatban is. Mi gyakran csak pislogunk, amikor egy tini bedobja, hogy valami „rizz”, „slay” vagy „GOAT”. Ők meg ugyanezt érzik, amikor mi még „menőnek”, „zsírnak” vagy „állatnak” nevezünk valamit. Szleng - induljon a teszt!

Én, 33 évesen, az Y generáció tagjaként, úgy döntöttem, tesztelem magam egy igazi Z generációs szószakértővel szemben. Beszélgetőtársam Kóbor Szonja, a Vas Népénél gyakornokoskodó 19 éves fiatal hölgy, aki bevállalta, hogy összegyűjt nekem néhány friss, menő (ha egyáltalán nem ciki még ezt a szót használni...) szlenget, és megnézzük, mennyire tudom megfejteni a jelentésüket.

A felállás egyszerű volt:

Szonja mondta a kifejezést, én pedig próbáltam tippelni.

Aztán jött a valós jelentés – és hát, bevallom, volt, amin csak röhögni tudtam, annyira távol állt attól, amit gondoltam.

A videóból kiderül, hogy mennyire vagyok képben a mai fiatalok nyelvezetével – és hogy mennyire nem.

De a poén az egészben az, hogy közben mindenki ráismerhet: a saját szüleivel vagy gyerekeivel pont ugyanígy beszél el egymás mellett a generációk nagy része.

Nézd meg a videót, és derítsd ki, TE mennyire ismered a Z generáció szlenget!

Lehet, hogy sokkal jobban vágod, mint gondolnád – de az is lehet, hogy rád is vár pár meglepetés.