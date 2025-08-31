augusztus 31., vasárnap

Iskolakezdés: finom és laktató falatok tízóraira

A jó tízórai energiát ad a gyereknek, javítja a közérzetet, egészséges, valamint segít a koncentrálásban is.

Iskolakezdés: finom és laktató falatok tízóraira

Az iskolai tízórai sok szülőnek okoz mindennapi fejtörést. Mert a gyerek tízóraija legyen tápláló, ízletes, bírja a szállítást és azt is, hogy egy percet se tölthet hűtőben. Vagyis olyan alapanyagokból kell összerakni, ami akár több óráig is megőrzi a minőségét hűtés nélkül – írja a Magyar Nemzet.

A lap cikke szerint a titok az egyszerű, de változatos megoldásokban rejlik. Fontos, hogy minden tízórais dobozban

  • legyen fehérje (sajt, túró, sovány felvágott),
  • egy kevés teljes kiőrlésű gabona,
  • valamint friss zöldség vagy gyümölcs,
  • illetve kevéske olaj vagy zsiradék a vitaminok felszívódás miatt.

Az alapanyagok így egyensúlyba kerülnek, az ízek kiegészítik egymást, a gyerek pedig szívesen majszolgatja el a színes falatokat.

Nem mellesleg egy ilyen tízórai segít az okosodásban is.

Változatos tízórai receptekért kattintson.

 

 

