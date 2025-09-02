szeptember 2., kedd

Mutatjuk, hogyan tisztítsa a mosógép gumiját egyszerűen

Kevesen figyelnek oda a mosógép rendszeres tisztítására. Pedig a mosógép gumi tisztítása egyáltalán nem bonyolult feladat, csak egy kis odafigyelést és néhány természetes hozzávalót igényel.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A mosógép a háztartás egyik legfontosabb segítőtársa, de valljuk be: kevesen figyelünk oda a rendszeres tisztítására. Pedig a mosószermaradványok és az állandó nedvesség miatt a mosógép gumi alkatrészei nagyon hamar a penész melegágyává válhatnak. Ha nem törődik vele, a gép hamar tönkremehet, és a ruhái sem lesznek igazán frissek – figyelmeztet cikkében a Mindmegette.hu. Szerencsére a mosógépben megjelenő penész könnyen megszüntethető és meg is előzhető, csak a trükköt kell hozzá ismerni.

A mosógép gumi tisztítása nagyon fontos, ugyanis hamar a penész melegágyává válhat
Forrás: Shutterstock

Mosógép gumi tisztítása – mutatunk egy pénztárcabarát és környezetkímélő módszert!

A citrom és a só remekül eltávolítja a szennyeződéseket a mosógépből.

A feladata csak annyi, hogy pasztát készítsen belőle.

  • Facsarja ki egy citrom levét, majd keverje el 2 evőkanál durva szemű sóval, amíg paszta állagot nem kap.
  • Fogjon egy régi szivacsot, és vigye fel a keveréket a penészes részekre.
  • Finoman dörzsölje át, majd hagyja hatni legalább 15 percig.
  • Törölje le nedves ronggyal, végül szárítsa meg egy tiszta törlőkendővel.

A só szemcséi ledörzsölik a makacs szennyeződést, a citromsav pedig fertőtlenít, eltünteti a penészt, és friss illatot hagy maga után.

Ha kíváncsi, hogyan előzheti meg a penész kialakulását a mosógépben, kattintson.

 

