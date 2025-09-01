szeptember 1., hétfő

Spórolási tippek: 5 dolog, amit ősszel olcsóbban beszerezhet

Ezekkel a trükkökkel még a karácsonyt is olcsón megúszhatja, ha elég felkészült.

Spórolási tippek: 5 dolog, amit ősszel olcsóbban beszerezhet

Van valami izgalmas abban, ahogy nyár végén elkezdenek átrendeződni az üzletek. A strandpapucsokat csendben elpakolják, a grillsütők helyére meg mécsesek és pokrócok kerülnek. A Borsonline cikkében mutat néhány spórolási tippet, amikből megtudhatja, miket rakjon a kosarába ezek helyett.

A spórolási tippek segítenek abban, hogy olcsóbban szerezze be a szükséges termékeket
Spórolási tippek: 5 dolog, amit ősszel sokkal olcsóbban beszerezhet

Elektronikai cikkek

Ősszel általában jönnek az új modellek (telefontól laptopig), és ezeket a cégek szépen ki is emelik a kirakatba. Ez viszont azt is jelenti, hogy az eggyel régebbi verziókra akciók jönnek.

Nem minden elektronikai termék olcsóbb ilyenkor, de például a nyárra szánt bluetooth hangszórókat, fényképezőgépeket szinte mindig elérhetőbb áron fogja megtalálni az őszi időszakban.

Kisállat-felszerelés

Nyáron tombol a kutyastrandos, kutyával kirándulós, kutyával nyaralós kultusz. Jönnek az utazótáskák, hordozók, kutyajátékok.

Ősz végére pedig a megmaradt termékek árait leszállítják.

Ha kíváncsi a másik három dologra is, kattintson.

 

