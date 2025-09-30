október 1., szerda

Hírlevél
Csak ezt az egy trükköt kell betartani a tökéletes tükörtojáshoz

Ha így készíti a tükörtojást, soha többé nem folyik szét a sárgája.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A tükörtojás akkor jó, ha a fehérje mindenhol szilárd, a sárgája pedig egyben van – ez tény. Ahogy az is, hogy amilyen egyszerűen hangzik, olyan nehezen kivitelezhető, hiszen a tojássárgája roppant könnyen kihasad, és a forró serpenyőben egy pillanat alatt megsül – írja a Mindmegette.hu. Egyetlen apró trükkel azonban jó eséllyel megelőzhetjük a bajt!

A,Close-up,Of,Hands,Cracking,An,Egg,Into,A,Frying
Minél frissebb a tojás, annál nagyobb a sanszunk arra, hogy a sárgája középen marad és a fehérje szabályos alakban körülöleli a serpenyőben
Forrás: Shutterstock

Így készül a tökéletes tükörtojás

Ez a trükk pedig nem más, mint hogy

a tojásokat egyesével egy széles, nem túl mély csészébe vagy tálkába ütjük és innen öntjük a serpenyőbe.

Ezzel nemcsak a sárgája kiszakadását kerülhetjük el, de azt is, hogy aprócska héjdarab, vagy épp záptojás kerüljön az edénybe.

Tökéletes tükörtojás: további tippekért kattintson IDE!

 

