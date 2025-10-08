1 órája
Szeretne eljutni Afrikába? Most közelebb került, mint gondolná!
Van az a pillanat, amikor az ember egyszerűen érzi, most tényleg el kell mennie itthonról. Hátrahagyni a stresszes hétköznapokat, és megérkezni egy másik világba, ahol a természet minden percben új csodát mutat. Ha valaha is álmodozott arról, hogy vadon élő oroszlánokat lásson a szavannán, vagy mezítláb sétáljon a hófehér tengerparton, most végre valóra válhat az álom: az IBUSZ kilencnapos utakat szervez közvetlen charterjárattal Budapestről a varázslatos Kenyába.
Szafari és más különleges programok várják a Kenyába vágyókat
Forrás: IBUSZ
Minden lelkes utazónak van egy bakancslistája, az álmok gyűjteménye, amelyeket szeretne megvalósítani. És szinte biztos, hogy mindegyiken ott szerepel Afrika és a szafari. Ami korábban elérhetetlen álomnak tűnt, most meglepően egyszerűen és kedvező áron válhat valóra: decembertől márciusig az IBUSZ közvetlen charterjáratával Kenyába lehet utazni.
Kényelmesen Afrikába – átszállás nélkül
A téli hónapokban, amikor itthon a hideg és a köd az úr, Afrika napsütése igazi csodaszérum a léleknek. Egy szafari nemcsak kaland, hanem feltöltődés is, az ember itt gyorsan ráébred arra, hogy a hétköznapi problémái apróságok ahhoz képest, milyen hatalmas és sokszínű az anyatermészet. Az IBUSZ charterjáratával átszállás nélkül juthat el Mombasába. Nincs rohanás, nincs átszállási és szervezési stressz – csak önmagunk, a kaland és a forró afrikai levegő.
Szafari, tengerpart, kultúra – minden, ami feltölt
Kenyában minden nap új fejezet egy mesevilágban. Az utazás során akár egy- vagy többnapos szafariprogramok közül lehet választani. Minél több időt tölt a végtelen szavannán, annál biztosabb, hogy találkozik testközelből a Big Five-val, azaz oroszlánnal, az elefánttal, a leopárddal, az orrszarvúval és a bivallyal, de flamingók, zebrák, gepárdok és antilopok is színesítik a képet. A naplemente narancsba borítja a szavannát, és olyan békét hoz, amit sosem felejt el. A kalandok után jöhet a pihenés a tengerparton: hófehér homok, lágyan ringó pálmák, friss kókuszvíz és az Indiai-óceán végtelen kéksége. Mombasa környékén a magas kategóriás, igazi afrikai hangulatot árasztó hotelek minden kényeztetést megadnak, legyen szó páros romantikáról, családos vagy baráti kikapcsolódásról, vagy egy kis énidőről.
Utazás teljes biztonságban
Az IBUSZ mindenről gondoskodik Ön helyett: a repüléstől a transzfereken át a szafari- és más különleges programokig, sőt, még a magyar idegenvezetők is ott vannak, hogy segítsenek és meséljenek. Önnek nem kell semmit szervezni, csak hátradőlni és megélni a pillanatokat. Ha a bakancslistáján ott szerepel Afrika, ne halogassa tovább – most valóra válhat az álma, mindent készen kap, a biztonságot, a kényelmet és az életre szóló élményeket egy csomagban.