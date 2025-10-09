48 perce
Fáj a torka? Ez a 11 étel segíthet csillapítani
Az evésre nem gondolunk a torokfájás gyógymódjaként, pedig a tápanyagban gazdag élelmiszerek segíthetnek leküzdeni a fertőzéseket.
A torokfájás leggyakoribb oka vírusfertőzés
Forrás: Shutterstock
Szörnyű érzés arra ébredni, hogy a torkunk kiszáradt és fáj. Ilyenkor az utolsó dolog, ami eszünkbe jut, az az evés, pedig nagyon fontos lenne, hogy vitamindús és tápláló ételekkel segítsük a gyógyulást – írja a Mindmegette.hu. A gasztroportál összegyűjtötte, hogy melyek azok az ételek, amelyek fogyasztásával biztosítjuk a szervezetünk működéséhez szükséges energiát, és pluszban még a torokfájdalmat is csillapíthatjuk.
Krumplipüré
Hagyja a héját a krumplin, és készítsen úgy lágy, krémes pürét.
A burgonya és a héja gazdag magnézium- és C-vitamin-forrás, amelyek támogatják az immunrendszert.
Zabpehely
A zabpehely gazdag magnéziumban, cinkben és antioxidánsokban, amelyek beindítják a szervezet méregtelenítőfolyamatait, majd megszabadítják a testet a salakanyagoktól és a fertőzésektől.
Ha kíváncsi, mely ételek enyhíthetik még a torokfájást, kattintson.
