október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

Ezekkel az egyszerű a trükkökkel spórolhat a fűtésen

Címkék#trükk#fűtés#radiátor

A héten megérkezett a hidegebb idő, többet kell hát fűteni. Szerencsére mi is tehetünk azért, hogy otthonunk melegebb legyen, de a fűtésszámla se ugorjon meg. Egyszerű lépésekkel hatékonyabb lehet a radiátor működése anélkül, hogy nagy beruházásra lenne szükség.

MW
Ezekkel az egyszerű a trükkökkel spórolhat a fűtésen

Forrás: Shutterstock

Fotó: New Africa

A magyar családok továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárait élvezhetik a rezsicsökkentésnek köszönhetően és néhány trükk segítségével tovább csökkenthetjük a resziszámlánkat. Olyan, otthon is könnyen kivitelezhető megoldások ezek, amelyek nem igényelnek komoly beruházást, mégis sokat számítanak a takarékos fűtésben és a komfortérzetben – írja a Magyar Nemzet.

Hand,Installing,Thermal,Insulation,Behind,Radiator,To,Reflect,Heat,Into
Felrakhatunk egy hővisszaverő fóliát a radiátor mögé a falra, ami visszaveri a hőt a szoba irányába
Fotó: mari.trand / Forrás: Shutterstock

Fontos a radiátorok tisztán tartása 

A radiátorok tisztán tartása első hallásra apróságnak tűnhet, valójában kulcsfontosságú a spórolás szempontjából. A por, a kutyaszőr vagy akár cigifüst miatti szennyeződés eltömítheti a réseket. Nem csupán esztétikai kérdésről van tehát szó, az elhanyagolt, poros radiátor rontja a fűtés hatékonyságát, ezáltal növeli a számlát és ronthatja a levegőminőséget is. 

Mivel lehet kitisztítani a radiátort?

Mikroszálas ronggyal vagy hosszú fejű porolóval érdemes áttörölni a radiátorunkat, a nehezebben elérhető résekből pedig hajszárítóval vagy porszívóval  távolíthatjuk el a port. Használhatunk gőztisztítót, sőt, létezik egy célszerszám is: a radiátortisztító kefét makacs szennyeződések esetén lehet elővenni, mert azok puha, mikroszálas bevonatára könnyen rátapad a szennyeződés.

Hogyan javítható tovább a radiátor hőleadása?

Ha már eleve a radiátor mögött járunk tisztításkor, felrakhatunk egy hővisszaverő fóliát a falra. Ez az olcsón beszerezhető kiegészítő visszaveri a hőt a szoba irányába, ahelyett hogy az a falban veszne el. Főként a külső falak mentén lévő radiátoroknál lehet ennek látványos hatása.

Sokan nem gondolnak rá, de a radiátor felületének állapota is számít. Ha rozsdásodik vagy pattogzik róla a festék, a rozsda szigetelőként viselkedik, ami rontja a hőleadást. Érdemes tehát hőálló radiátorfestékkel újrafesteni a felületet, ha szükséges.

Így lesz hatékony a radiátor működése

Fontos az is, hogy semmivel ne takarjuk le a radiátort. A rálógó függöny, a ráterített ruha vagy az elé húzott bútor meggátolja, hogy a meleg levegő szabadon áramoljon a szobában. Ha mégis szükség van radiátortakaróra, ügyeljünk arra, hogy az ne fedje be teljesen az eszközt, hagyjon szabad utat a meleg levegőnek.

Az ablakokon és ajtókon keresztül is jelentős hő szökhet ki, érdemes tehát ellenőrizni, hogy jó állapotban vannak-e a tömítések, és szükség esetén öntapadós szigetelőcsíkkal pótolni azokat. Ez különösen a régi nyílászárók esetén lehet hasznos, ahol a keretek és az ablakszárnyak között érezhetően huzat jár.

A függönyök is bevethetők szigetelésként, különösen éjszaka. A vastagabb, nehéz textíliák ugyanis bent tartják a meleget. Itt is fontos, hogy ne lógjon rá a radiátorra, mert ezzel épp az ellenkező hatást érjük el.

Sokan alábecsülik a padlón keresztüli hőveszteséget is. Pedig a hideg burkolat (járólap, kő, linóleum) felerősítheti a hideg érzetét. Egy-egy jól megválasztott vastagabb szőnyeg nemcsak szép, de sokat javít tehát a hőérzeten is.

Ezt is lehet: az energiafogyasztás szabályozása  

A programozható termosztát nemcsak kényelmes, hanem energiatakarékos is. Lehetőséget ad arra, hogy a fűtést időzíteni tudjuk: reggelre kellemes meleg fogadjon, napközben, amikor nem vagyunk otthon, csökkenjen a hőmérséklet, estére pedig újra kellemesen felmelegedjen a tér. 

Ha a rendszer lehetővé teszi, érdemes a fűtést helyiségenként is szabályozni. A ritkán használt szobákban elég alacsonyabb hőmérsékletet tartani, így ott nem pazaroljuk az energiát. Ez a lehetőség sok fali termosztáttal vagy okos radiátorszeleppel már könnyen megvalósítható.

További praktikus tanácsokért kattintson!

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu