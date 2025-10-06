október 6., hétfő

Ha úgy érezte, hideg volt a szeptember, téved

#HungaroMet Zrt#szeptember#középhőmérséklet

A nyolcadik legmelegebb volt az idei szeptember a 20. század kezdete óta – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Az év kilencedik hónapjáról készített elemzésben azt írták, a hónap középhőmérséklete országos átlagban 18,28 Celsius-fok volt, ami 2,24 fokkal meghaladta az 1991-2020-as évek átlagát, amivel a nyolcadik legmelegebb szeptember volt a 20. század kezdete óta.

Hozzátették: az Alföldön nagy területen a 19 fokot, a délkeleti országrészben kisebb területen a 20 fokot is meghaladta a hónap középhőmérséklete. Az ország többi részén általában 17-19 fok között alakult a szeptemberi átlaghőmérséklet, míg 17 fok alatti értékek többfelé az Északi-középhegységben fordultak elő.

Közölték azt is, hogy a szeptember havi csapadék országos átlagban – az eddig beérkezett adatok alapján – 40,7 milliméter volt, ami 31 százalékkal marad el az 1991-2020-as évek 59,1 milliméteres átlagától.

Mint írták, a havi csapadékmennyiségben jelentős különbségek alakultak ki az egyes országrészek között. A csapadékosabb Őrségben vagy Bükkben 90-100 milliméter körül alakult a szeptemberi csapadék, míg a legszárazabb Dél-Alföldön és a Mecsek környékén csak 10 milliméter körüli havi csapadékot mértek.

 

