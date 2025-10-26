48 perce
Mutatjuk, hogyan kell profi módon megtisztítani a kotyogós kávéfőzőt
Időnként a kotyogós kávéfőzőre is ráfér a takarítás.
A kotyogós kávéfőző sok háztartásban igazi családtag
Forrás: Shutterstock
Nem véletlenül ragaszkodnak sokan a modern gépek helyett a kotyogós kávéfőzőhöz: finom aromás kávét készít. De csak akkor ha megfelelően karban van tartva – hívja fel a figyelmet cikkében a Mindmegette.hu.
A kotyogós kávéfőző tisztítása mindig akkor a leghatékonyabb, ha közvetlenül használat után végezzük el.
Ecet, a kotyogós kávéfőző legjobb barátja
A vízkő és a lerakódások eltüntetésére a legegyszerűbb házi módszer az ecetes víz.
Keverjünk össze egyenlő arányban ecetet és vizet, majd forraljuk fel az elegyet. Ezt öntsük a kávéfőző alsó tartályába, és hagyjuk állni legalább fél órát. Ezután alaposan öblítsük át tiszta vízzel.
Kerüljük a súrolószereket és a vegyszereket – ezek megsérthetik a fémfelületet, és a következő kávénak kellemetlen mellékízt adhatnak. Tisztítás után papírtörlővel vagy puha ronggyal töröljük szárazra az összes alkatrészt.
Ha kíváncsi a többi tisztítási trükkre is, kattintson.
