Nem mindegy, mikor és mennyit: így használja helyesen a magnéziumot
Az alvásra, az emésztésre és a stressz csökkentésére is jótékony hatással van a magnézium. Sokan szedik, de a szakértők figyelmeztetnek: a túlzásba vitt adagolás többet árt, mint használ.
A magnézium hasznos, de komoly mellékhatásai is lehetnek, ha rosszul szedjük (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
A magnézium a táplálékkiegészítők sztárj: világszerte milliók szedik alvás, emésztés és mentális nyugalom érdekében – írja az Origo.
Sok mindenben segít a magnézium
A magnézium fontos ásványi anyag: a nőknek napi 270 mg, a férfiaknak 300 mg a javasolt bevitel, és testünk összesen körülbelül 25 grammot tárol belőle. Bár kevesebb mint 1 százalékát teszi ki testünknek, több mint 300 folyamatban vesz részt, különösen az agy és a hangulat szempontjából. Segíti az idegek üzenetküldését, a sejtfalak felépítését, a vércukor és a vérnyomás szabályozását, valamint a kalcium és kálium sejtek közötti mozgását, ami a szívritmus fenntartásához is elengedhetetlen.
A szakértők azonban figyelmeztetnek:
a magnézium csak hiány esetén hoz valódi javulást.
Milyen komoly mellékhatásai vannak a túlzásba vitt adagolásnak?
Az Origo cikkében erre is választ kap.
