október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

22 perce

Sokkoló, mi mindent rejt egy hajkefe!

Címkék#fejbőr#fésű#hajkefetisztítás#haj

A koszos fésű vagy hajkefe hajszálakat, elhalt hámsejteket és hajápoló termékek maradványait gyűjtheti össze, amelyek visszakerülve a hajba zsírosodást, irritációt vagy korpásodást okozhatnak. Ha egészséges hajkoronát, fejbőrt szeretnénk, fontos, hogy ne feledkezzünk meg az eszközök tisztításáról.

MW
Sokkoló, mi mindent rejt egy hajkefe!

Nem mindegy, hogy milyen hajkefét választunk, és az sem, milyen gyakran tisztítjuk (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A fésű és hajkefe tisztítása kulcsfontosságú az egészséges haj és fejbőr megőrzéséhez. A megfelelő eszköz kiválasztása a haj típusától, hosszától és a kívánt stílustól függ, de emellett fontos a fésű tisztítása is, hogy a haj és a fejbőr egészséges maradjon. De nem mindegy hogy milyen eszközt választunk, és az sem, hogy miként tartjuk tisztán – hívja fel a figyelmet a Mgyar Nemzet cikke. 

Hajkefe és fésű – így válasszuk ki a megfelelőt 

A hajkeféknek több típusa van: 

  • Vaddisznósörtés kefék: kíméletesek a hajhoz, a természetes zsírt egyenletesen oszlatják el a hajszálakon, ezzel fényessé téve azt.
  • Műanyag vagy szintetikus sörtés kefék: strapabírók, könnyen tisztíthatók, mindennapos hajformázáshoz hatékonyak.
  • Kerek kefék: hőformázáshoz, például hajszárítóval történő göndörítéshez vagy volumennöveléshez alkalmasak.
  • Paddel típusú (lapos) kefék: nagy felületük révén hosszú haj kiegyenesítésére és simítására tökéletesek.
Hairstylist,Combing,A,Woman's,Hair
Fontos, hogy megfelelő fésűt válasszunk (illusztráció)
Fotó: Rawpixel.com / Forrás:  Shutterstock


Fésűk típusai

  • Fafésűk: kíméletesek a hajhoz, természetes hatást biztosítanak.
  • Csont- vagy elefántcsont fésűk: tartósak, sima felületük révén könnyen csúsznak a hajon, csökkentve a töredezést.
  • Műanyag fésűk: olcsóbbak, de hajlamosak az elektrosztatikus töltődésre.
  • Fém fésűk: hajformázáshoz, például göndörítéshez ideálisak.
  • Fogtávolság szerinti fésűk: ritka fogazatú fésű a nedves haj kifésüléséhez, sűrű fogazatú a precíz stílushoz.
  • Speciális hajformázó fésűk: pontos stílus kialakításához, fodrászati technikákhoz.

    Miért fontos a hajkefe és a fésű tisztítása? – a cikkben erre a kérdésre is kimerítő választ kap. Kattintson!

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu