Az előzetes adatok alapján a Videoton vállalatcsoport idei árbevétele megközelíti a 220 milliárd forintot - jelentette be a cégcsoport elnök-vezérigazgatója tulajdonostársaival közös pénteki online sajtótájékoztatóján.

Széles Gábor megjegyezte, hogy 90 százalékban exportra termelnek, így a forint gyengülése is segítette az árbevétel forint alapú növekedését, de euróbázison is komoly növekedést produkáltak az előző évhez képest. Jelezte, hogy a hagyományos autóipari tevékenység növekedése mellett az ipari elektronika, valamint az akkumulátor és elektromos autós iparágak is felfutóban vannak, utóbbiak esetében a következő években nagy növekedést várnak.

Az elnök-vezérigazgató megemlékezett arról is, hogy

éppen 30 éve lettek tulajdonosai a Videotonnak, s ezen időszak alatt bizonyították, hogy helyes úton járnak, a Forbes szerint ma a legnagyobb, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalat Magyarországon a Videoton.

Lakatos Péter társ-vezérigazgató arról beszélt, hogy a cégcsoport ma már nem Kínával és Kelet-Európával versenyez, hanem Nyugat-Európával. Úgy vélte, a további piaci erősödéshez nyugatról a legfrissebb tudást be kell vonniuk.

Nagy eredménynek nevezte, hogy a leggyorsabban fejlődő nyugati cégek térképén is rajta van a Videoton, mert a legigényesebb feladatokban is képesek jól teljesíteni innovatív megoldásaikkal.

Megemlítette, hogy

Nyugat-Európában újabb kiszervezési hullám várható, amely nem a Távol-Kelet felé tart, hanem meg fog állni Kelet-Európában.

Amennyiben a vállalatcsoport ennek nyertese akar lenni, akkor előre kell lépnie beszerzésben, még jobban be kell épülnie a nyugati piacokra és fel kell készülnie arra, hogy az alkatrészellátás területén előtérbe kerülnek a kis mennyiségben gyártott, jóval bonyolultabb berendezések.

Sinkó Ottó társ-vezérigazgató szerint 2021 a remények és ellentmondások éve volt a cégcsoport életében, mivel első negyedéves árbevételük 25 százalékkal volt magasabb a bázisévnél, a negyedik negyedéves pedig 10 százalékkal gyengébb a tavalyinál.

Az idei évet a költségek növekedése jellemezte és 2022-re további drágulás várható elsősorban a szállítás, az energia- és alapanyagok, valamint az elektronikai alkatrészek, főként a chipek területén - vélekedett.

Mint mondta, árbevételük forint alapon 14 százalékkal lesz több az előző évinél, miközben az eredményességük is jó volt, ugyanakkor a chiphiány miatt jelentősen megnőtt a raktári készletük, és sok esetben a termelésük korlátját jelentette.

Sinkó Ottó optimistán nyilatkozott a következő évről, mert szerinte 2022 az elektromobilizáció további térnyerését fogja elhozni, amiben a Videoton jól pozícionált, de az ellátási láncok rövidülése is nagy esélyeket kínál a cégcsoportnak. Hosszabb távon esélyeket kínál számukra a chipgyártás termelésének esetleges visszahozása az EU-ba, amelyhez szerinte tőkeerős beszállítók kellenek, és ide sorolta a Videotont - tette hozzá.

Harminc éve, 1991. december 5-én zajlott le az a versenytárgyalás, amelyhez a modern Videoton születése köthető, és amely az első lépést jelentette a szanálás alatt álló állami vállalat Magyarország egyik legértékesebb, kizárólag magyar tulajdonú cégévé válásának útján. A cég hatezer fővel kezdte meg a működését 1992-ben és első teljes üzleti évében mintegy nyolcmilliárd forint árbevételt ért el, jelenleg a cégcsoport 21 tagvállalattal, 11 telephelyen (melyből egy Bulgáriában, egy pedig Szerbiában található) összesen 8500 munkatársat foglalkoztat, és mára a negyedik legnagyobb európai székhelyű elektronikai vállalatcsoporttá vált.

A nyilvános cégadatok szerint a Videoton Holding Zrt. tavalyi konszolidált árbevétele meghaladta a 195 milliárd forintot. A társaság korrigált adózott eredménye 2020-ban 23,87 milliárd forint volt.