A szaloncukor az adventi időszak hagyományos terméke. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint egy-egy háztartás évente 1 kilogramm szaloncukrot vásárol, a legkedveltebb a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

Habár eredetileg a szaloncukor külföldről érkezett hazánkba, korábbi formájától annyira eltér, hogy joggal tekinthetjük hungarikumnak - olvasható az Origo cikkében.

A papírba csomagolt, eredetileg fondant, azaz cukorszirupból készült nyalánkság német közvetítéssel jutott el a történelmi Magyarországra, és vált népszerűvé egész területén a XIX. század végére,

így Szlovákiában és Romániában is van hagyománya a karácsonyfa szaloncukorral feldíszítésének.

Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a hazai fogyasztók, több mint 7 milliárd forint értékben.

A szaloncukor-értékesítés a 2020-as év kivételével évről évre növekvő tendenciát mutat, az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban. Ez a növekvő kereslet vonzó a nagy édesipari vállalkozások számára is, ezért 2021-től újabb külföldi tulajdonú, a piacvezetők közé tartozó gyártó is saját, hazai üzemből származó termékeket kínál, több ízvariánssal.

A szaloncukor gyártásához szükséges alapanyagokat jellemzően a világpiacról szerzik be a vállalkozások annak ellenére, hogy több hazai gyártó kínálatában is szerepelnek egyes előállításhoz szükséges alapanyagok (pl. marcipán, cukor). A hazai alapanyaggyártók mennyiség és ár tekintetében azonban nem tudják a multinacionális gyártók igényeit teljesíteni, így a hazai alapanyag beszállítás alapvetően a gyümölcsökre és a feldolgozott termékekre korlátozódik. Bár az alapanyagok beszerzésével idén sem volt probléma, az áruk 2021-ben jelentősen megemelkedett, és ez begyűrűzött a szaloncukrok árába is. A 2020-as év jelentős keresletcsökkenését követően idén kedvezőbb a helyzet a gyártók számára, élénkebb és nagyobb volumenű a kereskedelem felől érkező igény.

A felmérések szerint egyre többen keresik a minőségi szaloncukrokat.

Egy-egy háztartásban évente 1 kilónyi szaloncukrot vásárolnak, és továbbra is a legkedveltebb ízek a piacon a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

A szaloncukrok ízesítése igen változatos, az idén második alkalommal megrendezett, civil kezdeményezésű „Az Év Szaloncukra – 2021" versenyre a gyártók 152 ízt neveztek be. A termékek között megjelentek a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok is, amivel a gyártók a fogyasztói igények változását követik, áll a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében.

Borítókép: Dolgozó az elkészült szaloncukrokat teszi dobozba a Szerencsi Bonbon Kft. üzemében Szerencsen 2020. november 19-én.

Fotó: Vajda János/MTI