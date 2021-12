Aktív ingatlanpiacra számít a Duna House jövőre is, az ideihez hasonlóan 150 ezer körüli tranzakcióval - közölte az ingatlanközvetítő szerdán az MTI-vel.

A jövő évi várakozásokhoz hozzátették, a lejáró és határidős kedvezmények, mint a falusi családi otthonteremtési kedvezmény, a zöldotthon program vagy a Babaváró tovább élénkíthetik a forgalmat.

A kereslethangsúlyos piacon további áremelkedés várható, általánosságban 5-10 százalékos, lokációtól és lakástípustól függően eltérő mértékben.

A közleményben Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője kifejtette, várhatóan a befektetések szerepe is erősödni fog, az emelkedő inflációs környezetben ugyanis a reáleszközök felértékelődnek. Keresleti bizonytalanságot csak a jövő évi választások miatti esetleges változások, illetve a koronavírus-járvány további hullámai okozhatnak.

Benedikt Károly a közleményben említette, hogy

idén előtérbe kerültek a kertkapcsolatos ingatlanok, köztük is a zártkertek. Emellett a nyaralók értéke is tovább nőtt, a szezonalitást felváltotta az egész éves, állandó kereslet, amely egyelőre jóval magasabb, mint a kínálat, így például a balatoni ingatlanárak is egyre inkább közelítenek a fővárosiakhoz.

Az agglomeráció is tovább erősödött, a kiköltözési hullám pedig nemcsak Budapestre jellemző, hanem szinte kivétel nélkül az ország többi nagyvárosára is. Idén november végéig csaknem 140 ezer tranzakció zárult a magyarországi ingatlanpiacon, amelynek jelentős részét az agglomerációba kiköltözők adták - tette hozzá a szakember.

Arról is beszámoltak, hogy a panelotthonok átlagos négyzetméterára 4-13 százalékkal nőtt a fővárosban az elmúlt egy évben, míg vidéken ez az arány 3-12 százalék közötti. A budapesti téglalakásoknál átlagosan 9-17, a vidékieknél pedig 18-28 százalékkal emelkedtek a négyzetméterárak 2020-hoz viszonyítva.

Az újépítésű otthonok átlagos négyzetméterára pedig év végére meghaladta az 1 millió forintot Budapesten, ami tovább emelkedhet, főleg, ha a rozsdaövezeti területek kijelölése után megkezdődik azok rehabilitációja is.

Ugyanakkor jelezték, mindezt beárnyékolhatja a munkaerő és az építőanyagárak bizonytalan helyzete.

Borítókép: illusztráció