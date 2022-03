A BDPST Group elkötelezett amellett, hogy az Ukrajnában dúló háború okozta humanitárius válsághelyzetben a rendelkezésére álló eszközeivel segítő kezet nyújtson a hazánkba érkező menekülteknek, illetve az ellátásukkal foglalkozó segélyszervezeteknek. A cégcsoport ennek érdekében hamarosan közel száz Ukrajnából menekülő – zömében anyukák és gyermekeik – elszállásolását biztosítja Budapesten az ehhez szükséges ingatlanok kibérlésével.

A BDPST Group előbbi mellett csatlakozott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége által indított kezdeményezéshez is, amely a Magyarországra érkező menekültek elszállásolását és ellátását támogatja a hazai hotelek ezirányú felajánlásainak összegyűjtésével és koordinálásával. Ennek keretében a BDPST Group az általa üzemeltetett budapesti D8 hotelben, illetve a Mátraházán található Lifestyle Hotel Mátrában térítésmentesen bocsát szobákat teljes ellátással, napi háromszori étkezéssel a háborús zónából menekülő családok rendelkezésére a szabad kapacitások erejéig.



Előbbieken felül további vidéki helyszíneken is segítséget nyújtanak: Tarcalon a település más helyszínein elszállásolt menekültek teljes körű élelmezését biztosítja a cégcsoport az érintett önkormányzattal, hatóságokkal és segélyszervezetekkel együttműködve, valamint Turán is hasonló együttműködés kialakítása indult el.

A BDPST Group felvette a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal, illetve a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel – utóbbival számos együttműködése volt és van jelenleg is –, hogy egyeztessen további, a koordinálásukkal megvalósuló lehetséges együttműködésekről, akár ellátás, munkalehetőség vagy szállás biztosítása tekintetében.

A BDPST Group a munkavállalóit is bíztatja, hogy önkéntes munkával járuljanak hozzá a humanitárius válsághelyzet kezeléséhez, a menekültek megsegítéséhez, és erre lehetőséget is teremt számukra a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködésben.

A cégcsoport az előbb említett módokon több száz menekült megsegítéséhez tud hozzájárulni.

Forrás: OTS