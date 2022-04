Az SVG-Hungary Gépgyár Zrt. hét évvel ezelőtt kezdte meg működését Salgótarjánban, mely több tulajdonosváltás után került a GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által képviselt befektetői csoport irányítása alá.

Sipos András igazgató 2019-ben bizakodva vette át az irányítást, azzal a céllal, hogy a vállalatot az akkori működtetési nehézségek ellenére is képes lesz üzleti szempontból is pozitív irányba fordítani, melyben az alapkezelő szakmai támogatására is számíthatott.

A stratégia pedig beigazolódni látszik, hiszen a csapat szaktudásának és kitartásának hála, az elmúlt időszakban a megcélzott piacokon – minőségben és határidőben is – meg tudtak felelni az nyugat-európai szint elvárásainak. E sikerek elsősorban a megrendelések gyarapodását hozták magukkal, mely indokolttá tette a gyár további fejlesztését.



Az idén az infrastruktúra és a géppark színvonalának javítását céloztuk meg, mely hozzájárul a még igényesebb és még nagyobb acélszerkezetek előállításához, ezáltal pedig a vevői kör kiszélesítéséhez is

– ismertette Sipos András, az SVG-Hungary Zrt. vezérigazgatója.

Sipos András vezérigazgató



Hozzátette:

az április végéig megvalósuló energetikai beruházás során mintegy háromezer négyzetméteres gyártócsarnok újul meg.

A teljes külső hőszigeteléssel komfortosabb körülményeket teremtenek a szakemberek számára, emellett az épület is modernebb esztétikával gyarapszik. A korszerűsítés részét képezi egy tetőre telepítendő napelempark is, mely a gazdaságos működtetést és a környezettudatos jövőépítést szolgálja. A munkakörülményeket javítva még a nyárra egy új öltöző-, fürdő- és étkezőkomplexum is elkészülhet a telephelyen.



A vevői igények teljesítése érdekében a géppark fejlesztése elengedhetetlen volt, az utóbbi pár hónapban is számos nagy, külföldi megrendelővel tudtunk megállapodni. E korszerűsítési folyamatot a tulajdonosok és a finanszírozó konzorcium nagyfokú támogatásával már tavaly elkezdhettük, s a több százmilliós beruházásoknak köszönhetően a csarnokban a legmodernebb lángvágó és élhajlító berendezés, szemcseszóró gép és horizontális fúró-maró mű is rendelkezésünkre áll a rugalmas és gyors gyártáshoz

– emlékeztetett Sipos András.



A mintegy 150 millió forintból megvásárolt, Nógrád megyében egyedülálló karusszel eszterga üzembe állításának célja is az, hogy minőségibb és nagyobb alkatrészeket állíthassanak elő megrendelőiknek.

Emellett egy fülkés szemcseszóró kabint is üzembe helyeznek májusban, de egy nagy értékű horizontális fúró-maró mű beszerzése is a terveik között szerepel. A géppark összetétele így hamarosan teljessé válik: a darabolástól a festésig mindent házon belül tudnak elvégezni.



Az igazgató hangsúlyozta: az egyedülálló gyártókapacitás mellett a zavartalan folytatáshoz azonban elengedhetetlen, hogy minél több szakember – hegesztő, lakatos, CNC-horizontos, gépi forgácsoló, festő – is erősítse az SVG gárdáját. Jelenleg alig több mint ötven munkavállalót foglalkoztatnak, ám céljuk, hogy humánerőforrásukat akár 30%-kal is megnöveljék a közeljövőben. Az ipar valamennyi területére várják a jelentkezőket.



A fejlesztések fényében a vállalat immár stabil, versenyképes, és hosszú távú munkalehetőséget kínál a Nógrád megyében élők számára.

Borítókép: Illusztráció