Varga Mihály ismertette, a kötvények iránti kétszeres kereslet azt mutatja, hogy Magyarország a bizonytalan nemzetközi környezetben is képes önállóan a piacról finanszírozni magát. Hozzátette, a most bevont forrásokat az ország stabilitásának megőrzésére, előtörlesztésre, és a pénzügyi tartalékok növelésére fordítják.

A kibocsátás ismertetése szerint nem érinti a költségvetési hiány mértékét, "tartjuk a 4,9 százalékos hiánycélt és folytatjuk az államadósság csökkentését" - jelentette ki.

Azt is megjegyezte:

2010 óta a külföldiek kezében lévő államadósság arányát 60 százalékról 30 százalékra, a devizaadósság arányát 50 százalékról 25 százalék alá javítottuk.

Borítókép: Varga Mihály (MTI/Kovács Tamás)