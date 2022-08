Nagy István kitért arra is, hogy a termőföld használatához kapcsolódó megszokásaink egy részét is felül kell vizsgálnia a gazdálkodóknak a vízmegtartás érdekében. A vízvisszatartást elősegítő földhasználatra van szükség, a megfelelő művelési mód megválasztása kulcskérdéssé vált. Át kell azt is gondolni, hogy ilyen időjárási körülmények között milyen szárazság tűrő növénykultúrák termeszthetők. A gazdák ebben a helyzetben bátran támaszkodhatnak a hazai genetikai állományra – húzta alá a miniszter az AM közleménye szerint.