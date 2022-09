A társaság közleménye idézi Benedikt Károlyt, a Duna House pr- és elemzési vezetőjét, aki elmondta: míg 2019-ben még a 20 millió forintos ingatlanokkal is szemléltethető volt a piac aktuális helyzete, az idén az áremelkedés és más hatások miatt már legalább 30 millió forintot kell szánni az ingatlanra, ha házat vagy lakást keres a vásárló.

Hozzátette:

a vizsgálatba bevont megyeszékhelyek közül az idén Békéscsabán vásárolható a legnagyobb alapterületű, 94 négyzetméteres használt lakás 30 millió forintból.

Békés megye székhelye, és a korábbi csúcstartó, Miskolc között csekély, mindössze 2 négyzetméter a különbség a keretösszegből elérhető ingatlan méretét nézve.

A fővárossal összehasonlítva azonban jelentősebb a különbség, Budapesten - kerülettől függően - csak harmadekkora otthonra futja ekkora összegből. Ugyanakkor a fővárosban is széles palettán mozog a kínálat: a XII. kerületi 27 négyzetméteres lakástól, a hasonló méretű belvárosi, V. kerületi garzonon át, egészen a külsőbb kerületekben található, élhetőbb méretű, 52 négyzetméteres ingatlanokig terjed a 30 milliós választék.

A vidéki nagyvárosok közül a debreceni lakásvásárlók kaphatják a legkisebb méretű ingatlant 30 millióért, nekik az idén be kell érniük egy 41 négyzetméteres használt lakással, míg 2020-ban 20 millióból még 44 négyzetmétert tudtak vásárolni.

A közlemény szerint ugyanakkor általában az jellemző, hogy az ország keleti felén kedvezőbb kilátásokkal számolhatnak a vásárlók, hiszen átlagosan ezeken a területeken akár 70 négyzetméteres lakást is vehetnek annyiért, mint a nyugati vevők, akiknek be kell érniük a 10 négyzetméterrel szerényebb alapterületű lakásokkal is ugyanazért az összegért.

Kaposváron és Békéscsabán közel azonos méretű, 125-127 négyzetméteres családi ház kapható az átlagos négyzetméterárak alapján a 30 millió forintos keretösszegből, míg Miskolcon már csak kisebb, 105 négyzetméteres vehető meg ugyanezért az összegért.

A régiókat nézve, jelentősen megnövekedett az érdeklődés a tatabányai központú Komárom-Esztergom megyében található ingatlanok iránt: az átlagos négyzetméterárak 2021-hez mérten mintegy 20 százalékos emelkedést mutatnak. A megyében nemcsak az ingatlanárak, hanem a tranzakciószámok is emelkedő tendenciát mutatnak az elmúlt évek adatai alapján. Az átlagos négyzetméterárak, az összes ingatlantípust egy kalap alá véve, 2020-hoz képest 45 százalékos, 2021-es évhez mérten pedig 19 százalékos emelkedést jeleznek.

A Komárom-Esztergom megyei tranzakciók közel 60 százalékát a házvásárlások teszik ki, a házvásárlók átlagosan 26,7 millió forintot költenek a térségben ingatlanra, ami 2020-hoz képest 9 millió forintos növekedés. A második legkeresettebb ingatlantípus a téglaépítésű lakás a megyében, a rezsivédett panellakások népszerűsége, a 2021-es visszaeséshez képest, két százalékpontos emelkedést mutat ebben az évben, azonban így is csak a tranzakciók 12 százalékát tették ki idén a házgyári ingatlanok annak ellenére, hogy a megyében közel 25 százalékos a lakótelepek aránya.

A vidéki megyeszékhelyek közül a családi házaknál Szeged a legdrágább, itt 30 millió forint mindössze egy 45 négyzetméter nagyságú ingatlanra elegendő, míg 2020-ban 20 millió forintért még 80 négyzetméterest lehetetett kapni.

A fővárosban sem elképzelhetetlen házat vásárolni ezért az összegért, bár tény, hogy a gyakorlatban kiváló időzítés és nagy szerencse kell hozzá - írták. A Duna House elemzése szerint a kerületek között van, ahol egy egyszobás, 34 négyzetméter körüli alapterületű házra is futja, ám például a X. kerületben élhetőbb méretű, 80 négyzetméteres ház is vásárolható ennyiért.