A hivatal közleménye szerint Horváth Péter János a Portfoliónak adott interjúban kiemelkedőnek nevezte a belföldi gáztározó-kapacitásokat, az EU-tagállamok ugyanis átlagosan az éves felhasználás 27 százalékát tartalékolhatják, Magyarország viszont 58 százalékot, és a belföldi tározók töltöttsége már most meghaladja a 60 százalékot.

A földgázellátást biztosító hosszú távú szerződések kiszámíthatóan ütemezett, biztonságos importot tesznek lehetővé, és a Szerbia felőli új földgázvezetéknek köszönhetően olyan útvonalon érkezhet a lakosság számára fenntartott gáz, amelyet nem érintenek az Északi Áramlattal kapcsolatos viták

- fogalmazott.

A MEKH elnöke hangsúlyozta, hogy Európa és különösen Magyarország számára "nem reális cél" az azonnali és teljes függetlenedés az orosz eredetű gáztól, annak kiváltására nincs elegendő más földgázforrás. Úgy vélekedett, hogy az Európai Unió orosz földgázbeszerzésektől való függetlenedési terveinek legtöbbje csak közép- vagy hosszú távon lehet hatékony, de az előttünk álló fűtési időszakban keveset segítenek.

Beszélt arról is, hogy az energiahordozók jelentős drágulása a gazdaság működőképességét is veszélyezteti, ilyen körülmények között a belföldi áramtermelés felértékelődik. Kiemelte:

a Paksi Atomerőmű a hazai áramellátás közel felét biztosítja, ezért fontos, hogy új blokkok belépéséig megbízhatóan, teljes kapacitással termeljen az év minél nagyobb részében.

Hozzátette, hogy az energiafüggetlenségben jelentős szerep hárul a naperőművi kapacitásokra. Magyarország az energiastratégiában 2030-ig vállalt 6500 megawattos (MW) beépített teljesítményt sokkal hamarabb fogja elérni, mivel a már működő több mint 3000 MW-nyi naperőművi kapacitás mellett további mintegy 4000 MW beruházás rendelkezik kiadott csatlakozási engedéllyel - fejtette ki.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az időjárásfüggő kapacitások egyensúlytartási kihívást jelentenek, ezért kiemelten fontosnak nevezte a hálózatfejlesztést, és azt, hogy a a megújuló termelők a szabályozási piacokon is megjelenjenek. A MEKH ezért tette kötelezővé az akkreditált szabályozási képességet a 0,2 megawattnál nagyobb naperőmű számára. A hálózat befogadóképessége akkumulátoros tárolók telepítésével is bővíthető, erre kormányzati támogatást lehet igényelni. Szükség lesz új erőművekre is, az újraiparosítás ugyanis rövid időn belül további 2-3 ezer megawattal növeli a fogyasztói igényeket - mondta a MEKH elnöke a közlemény szerint.