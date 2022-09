A tárcavezető az alapkőletételen arról számolt be, hogy az állam 1,2 milliárd forint támogatást nyújt a projekthez, amelynek keretében a német hátterű cég autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztéseket és teszteléseket végez majd hazánkban.

Beszédében kiemelte, hogy mind a három prémium német autómárka, amelyek Németországon és Kínán kívül egyedül itt rendelkezik gyártóbázissal, valamint az autonóm vezetéshez kapcsolódó kutatások terén más, világelső német vállalatok is fontos kutatási helyszínként tekintenek hazánkra.

Leszögezte:

cél, hogy hazánk átlépjen a "Made in Hungary" időszakából az "Invented in Hungary" időszakába.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy Európában komoly biztonsági, migrációs, gazdasági és energetikai válság van, de 2010 óta több krízis is sújtotta a kontinenst és ezekből Magyarország mind megerősödve került ki.

Szavai szerint ez egyértelműen azért alakult így, mert a válsághelyzetekre mindig sajátosan magyar válaszokat adott a kormány.

Miközben mindenki a migránsok beengedésére szólított fel, addig mi kerítést építettünk. Amíg mindenki azt várta, hogy majd valamikor jönnek az oltóanyagok, mi megvásároltuk azt egy másik földrajzi irányból, nem elfogadva azt, hogy ez politikai állásfoglalás lenne. Amikor mindenki szociális alapon akart segélyeket osztani, akkor mi Magyarország legnagyobb gazdaságfejlesztési és beruházástámogatási programját indítottuk el. És az energiabeszerzést sem vagyunk hajlandók sem politikai, sem ideológiai kérdésként felfogni

- mondta.

Szijjártó Péter a Bosch új zalaegerszegi mérnöki központjának alapkőletételén 2022. szeptember 12-én



Aláhúzta, hogy "a legjobb védekezés a támadás", ezért a cél a legnagyobb és legfejlettebb technológiai színvonalú beruházások Magyarországra vonzása, enélkül nem lehetséges a növekedés fenntartása. Mint emlékeztetett, erre jó példa, hogy a világgazdasági nehézségek ellenére is megdőlt tavaly és idén is a valaha volt legnagyobb beruházás rekordja, méghozzá mindkettőt a forradalmi átalakuláson keresztülmenő autóipar területén jelentették be.

A miniszter úgy vélekedett, hogy

hazánk mára az elektromos autóipar egyik európai fellegvára lett,

amihez egyebek mellett az is kellett, hogy itt a legalacsonyabbak a termelő és fejlesztő cégek adóterhei, illetve hogy a kormány nem hajlandó politikai vagy ideológiai kérdésként tekinteni az energiaellátásra.

Egyetlenegy háztartás, család, de ugyanígy egyetlenegy vállalkozás sem kerülhet abba a méltatlan helyzetbe, hogy ne legyen a működéséhez, életéhez elegendő energiahordozó

- fogalmazott.

Végül pedig rámutatott, hogy továbbra is a német cégek alkotják a legnagyobb beruházói közösséget Magyarországon, a kétoldalú forgalom tavaly csúcsot döntött és az idei év első hat hónapjában is nyolc százalékkal bővül, s meghaladta a féléves 32 milliárd eurót.

Az eseményen együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a Széchenyi István Egyetem és a Bosch csoport képviselői.

A zalaegerszegi beruházás részleteiről a Bosch közleménye úgy fogalmaz:

a jövő autóit fejleszti és teszteli a társaság a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya szomszédságában. A 3500 négyzetméternyi területű Bosch Kutató-Fejlesztő és Teszt Kampusz Zalaegerszeg 200 fejlesztőmérnöknek ad majd lehetőséget arra, hogy formálják a jövő meghatározó autóipari technológiáit.

A közleményben Szászi István, a Bosch csoport magyarországi és Adria régiós vezetője kifejtette, a cégcsoport világszerte elkötelezetten kutatja a jövő technológiáit, Magyarországon is évről évre erősíti kutatás-fejlesztési tevékenységét. Néhány napja adták át a Bosch Budapest Innovációs Kampuszt, most pedig elkezdik a Bosch Kutató-Fejlesztő és Teszt Kampusz Zalaegerszeg építését.

Miskolci és maklári telephelyükön is végeznek K+F tevékenységet, ma már minden ötödik munkatársuk innovációval foglalkozik. Az új zalaegerszegi komplexumban az önvezető autózással, az elektromobilitással és a mesterséges intelligenciát használó technológiákkal foglalkoznak - olvasható a közleményben.

A Bosch csaknem négyezer munkatársa dolgozik Magyarországon a jövőt meghatározó technológiák kutatásán és fejlesztésén, az új zalaegerszegi központtal pedig tovább nő ez a kapacitás.

A cégcsoport jelenleg is használja a ZalaZONE-t vezetéstámogató rendszerek tesztelésére, az új központ a jövőben főként a vezetéstámogató rendszerekhez, valamint az autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztésekkel és tesztelésekkel foglalkozik majd, például radar- és kameraalapú rendszerekkel vagy lézeralapú távérzékeléssel. Emellett részt vesz vezetéstámogató rendszerek, műszerfalak, kormányvezérlő rendszerek, elektromos motorok és ABS-rendszerek fejlesztésében és tesztelésében is.

Így néz majd ki a Bosch új zalaegerszegi mérnöki központja

Forrás: Bosch

A Bosch Kutató-Fejlesztő és Teszt Kampusz Zalaegerszeg 10 ezer négyzetméteres telken helyezkedik el, ahol egy 2000 négyzetméteres irodaépületet, valamint egy 1500 négyzetméteres műhelyt alakítanak ki. Utóbbit a többi között nyolc tesztautószerelő-állomással, valamint diagnosztikai műszerekkel szerelik fel, és alkalmas lesz mind a belsőégésű-, mind az elektromos motorral hajtott autók tesztelésére.