Véget ért a megszorítások korszaka 2010 előtt az Orbán-kormányokkal ellentétben a szocialista kormányok több juttatástól is megfosztották az időseket: a Gyurcsány-kormány 2008-ban nyolc, a Bajnai-kormány pedig 6,4 százalékkal csökkentette a nyugdíjak értékét. A nyugdíjakat érintő megszorításokkal 2009-ben száz-, míg 2010-ben több mint 280 milliárd forintot vett el az idősektől a balliberális kormány. Az összeg legnagyobb tétele a 13. havi nyugdíj megszüntetése volt, amely 2009–2010-ben összességében 160 milliárd forintos juttatást jelentett volna. A 13. havi nyugdíj megszüntetését a baloldal mostani árnyékkormányának több tagja is megszavazta. A polgári kormány azonban kiállt az idősek érdekeiért és véget vetett a megszorítások korszakának. Ennek megfelelően rendkívüli nyugdíjemelést hajtottak végre, ötödik alkalommal fizetik ki a nyugdíjprémiumot is, és visszaépítették a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat is. Bár az eredeti tervek még arról szóltak, hogy 2024-ig épül vissza a teljes 13. havi nyugdíj, ám a felelős gazdaságpolitikának köszönhetően már idén megkapták a nyugdíjasok az első teljes 13. havi nyugdíjat. Mindezeken túl 2016 és 2019 között az Orbán-kormány több esetben is Erzsébet-, illetve rezsiutalványokat juttatott az időseknek. Közben a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében a kormány újabb élelmiszerekre – a tojásra és az étkezési burgonyára – is kiterjesztette az árstopot, ezzel enyhítve a brüsszeli szankciók okozta infláció és élelmiszerár-emelkedés hatásait. Az árstop a tojásnál 25 százalékkal, a burgonyánál pedig tíz százalékkal csökkenti az árat, és várhatóan 0,1-0,2 százalékkal csökkenti az inflációt.