A kutatásban vizsgált vállalatok 51 százaléka válaszolta, hogy jelenleg is jelen van a nemzetközi piacon, ám ez az arány magasabb a hazai statisztikai arányt tekintve. A nemzetközi piacon jelen lévő vállalatok folyamatosan új stratégiai kezdeményezésekkel igyekeznek fenntartani a versenyelőnyt, jellemzőbb az egyéni szintre lebontott stratégia, valamint a nyitott, a szervezet minden tagja számára elérhető információáramlás, ahogy az innováció, technológiai újítások bevezetése iránt is sokkal nyitottabbak. Szemben azon vállalatokkal, amelyek kizárólag a hazai piacon képzelik el működésüket, ott a stratégia, az információ a vezetés kezében összpontosul, és sokkal jellemzőbb, hogy szerveztük csak a már elterjedt, bizonyított technológiákat alkalmazza. Így joggal merülhet fel a kérdés, hogy a nemzetköziesedés látványos előnyei ellenére, vajon miért nem tervezi sok vállalat, hogy nemzetközi piacon is megjelenjen? A szabadszavas válaszokat tekintve – „hazai piac a cél; számunkra elég a hazai piac; helyi vállalkozás vagyunk” – a vállalati növekedés egyfajta megrekedését is jelentheti, ami egyértelmű korlátot mutat, az amúgy folyamatosan hálózatosodó és nemzetköziesedő vállalati folyamatokban. A válaszokat bekategorizálva erőforrás és szaktudásbeli okokkal indokolták a hazai piacra való koncentrálást.