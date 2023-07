Varga Mihály: nemzeti szabadság csak akkor van, ha van pénzügyi függetlenség Nemzeti szabadság csak akkor van, ha van pénzügyi függetlenség – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Pénzügyminisztérium alapításának 175. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen hétfőn Budapesten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az önálló magyar pénzügyminisztérium volt a forradalom első tartós sikere. Kossuth Lajos 1848 áprilisában kezdett foglalkozni a minisztérium létrehozásával, májusban el is indult a működése. 1848 júliusában fogadták el az első költségvetést, ahogy ez ebben az évben is történik – mondta.

Varga Mihály hangsúlyozta: a mai idők, a "cancel culture" szokása a múlt lebecsülése. A múlt eltörléséről nekünk magyaroknak is vannak emlékeink, ez mindig kiszolgáltatottsághoz vezet – tette hozzá, megjegyezve: aki nem ismeri múltját, az kiszolgáltatott. Tőlünk nem lehet elvenni a múltunkat, megünnepeljük, emlékezünk elődeinkre – szögezte le a tárcavezető. Felidézett számos meghatározó politikust, Kossuth Lajost, Lónyay Menyhértet, Széll Kálmánt, Wekerle Sándort, akik mint mondta, mind azon dolgoztak hogy a pénzügyi függetlenség létrejöjjön. Utalt arra, hogy a kiegyezés utáni, 1868-as költségvetésben az szerepelt: a bevételek és a szükségletek közti egyensúly helyreállításának kell képezni a legfontosabb vezérelvet. Nincs új a nap alatt, ezen kell dolgozni ma is – mondta Varga Mihály. Közölte: az egyensúly megőrzésének érdekében időről időre új megoldásokra van szükség. "Fontos emlékeztetni arra, hogy már Kossuth is olyan megoldásokat alkalmazott egy háborús időszakban, melyek az ország költségvetését kiegyensúlyozottá tették. Olyan megoldásokra is szükség van, amelyek átmenetileg nehezítik a költségvetés működését. Nem mindig új adókat kell kivetni" – fogalmazott. Egyúttal jelezte, hogy ez az utolsó ünnepség a minisztérium jelenlegi épületében, mert várhatóan a jövő évben megvalósul az intézmény felköltözése a Várba, a Mátyás-templom mellé.